Стало известно, какие подарки россияне покупают на День матери

День матери в России отмечается 27 ноября. Проведенный опрос показал, какой вариант поздравления пользуются небольшой популярностью у населения.

Как передает тв360, наибольшем спросом пользуются цветы. Каждый третий опрошенный россиянин предпочитает подарить маме букет цветов. Самыми популярными стали розы, орхидеи и ирисы.

Второе место в топ-3 презентов к празднику стали всяческие сладости и лакомства. Например, букет из фруктов и шоколадных конфет. И на третей позиции среди популярных подарков разместилась парфюмерия.

Как правило люди подбирают подарки заранее, за несколько дней до праздника. Поздравить мам сегодня, 27 ноября, 64% респондентов планирует сегодня. Большая часть порошенных (92%) предпочитает сделать это лично.