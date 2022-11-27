Петербурженка стала первой в городе обладательницей звания “Матери-героини”

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" петербурженке, воспитывающей 13 детей. Женщина стала первой обладательницей этого статуса в городе на Неве.

В субботу, 26 ноября, президентом страны был подписан указ о присвоении данного звания петербурженке и еще нескольким женщинам из других регионов.

К 2020 году у жительницы Северной столицы и ее мужа было 13 детей — девять сыновей и четыре дочери.

В 2009 году супруги получили орден "Родительская слава", а в 2018 году стали победителями Всероссийского конкурса "Семья года". В 2021 году семье присвоили почетное звание "За заслуги в воспитании детей" I степени и вручили медаль "За любовь и верность". Об этом пишет "ДП".

Звание “Мать-героиня” присваивается женщинам, которые воспитывают минимум 10 детей. Получившим это звание полагается единовременная выплата размером миллион рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что семья из Всеволожского района Ленобласти получила звание "Золотой семьи".