Ученые рассказали, чем различается польза спелых и зеленых бананов

Ученые выяснили, что бананы разной степени зрелости содержан различное количество питательных и полезных веществ.

Как пишет Петроград.ру, в Роспотребнадзоре также рассказали, что бананы разного возраста также различаются гликемическим индексом. Так, зеленые бананы обладают низким гликемическим индексом и помогают регулировать уровень сахара в крови. Они менее калорийные и дольше хранятся.

А вот спелые, желтые бананы, более сладкие и богаты антиоксидантами. Те бананы, что имеют черные точки, являются самыми спелыми и сладкими, имеют яркий вкус. Темные пятна содержат вещество, которое обладает противораковыми свойствами. Также они помогают поддерживать артериальное давление, но не подходят диабетикам.

Перезревшие, черные, бананы пригодны для выпечки. Они самые сладки и в них больше витаминов А и С. Людям, страдающим от сахарного диабета, такие бананы противопоказаны к употреблению.