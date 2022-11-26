Мороз в Петербурге побил рекорд 35-летней давности

В Петербурге мороз побил очередной рекорд. Утро субботы, 26 ноября, стало, самым холодным за 35 лет.

Как сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, к 9 утра температура воздуха в городе упала до -10,3 градусов. А на востоке она составила -14...-19 градусов.

Для 26 ноября таких значений не наблюдалось более 30 лет. Только в 1987 году температура достигала отметки в -12,3 градуса. Также холодная ночь в этот день было в 2010 году. Тогда температура опустилась до -8,8. Колесов предупредил, что ночь с субботы на воскресенье тоже будет холодной.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 26 ноября метеорологические условия продолжит формировать западная часть периферии антициклона, а температурные показатели будут ниже нормы на 5-6 градусов.