Молодым петербуржцам напомнили о начале приема заявок на Молодежную премию

В Петербурге начался прием заявок на Молодежную премию. Каждый победитель получит 75 тысяч рублей.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, в Смольном петербуржцам напомнили о том, что молодые люди, учащиеся колледжей и вузов, могут подать заявку на Молодежную премию. Сделать это можно до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что правительство города объявило о старое приема заявок на получение “Молодежной премия Санкт-Петербурга”. Каждый год она присуждается молодым горожанам, детским и молодежным общественным объединениям и коллективам за заслуги в профессиональной деятельности или общественной работе, в сферах образования, науки, культуры, искусства, спорта, бизнеса и управления, гражданско-патриотического воспитания, а также для повышения престижа молодежных организаций и наставников.