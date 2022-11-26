Промышленные предприятия Петербурга получат 2 млрд рублей поддержки

Правительство Петербурга выделило еще два миллиона рублей из регионального бюджета на поддержку городских промышленных предприятий.

Как сообщает телеканал “Санкт-Петербург”, общая капитализация Фонд развития промышленности теперь составляет 5,18 миллиарда рублей. Производственные компании могут получить льготный заем от 5 до 500 миллионов рублей по ставке 1–5% годовых на срок от 1 до 7 лет. В этом году было выдано 22 займа на общую сумму 1,396 млрд рублей.

За семь лет работы фонд города размер поддержки промышленных предприятий составил 4,476 млрд рублей.

В Смольном отметили, что большинство предприятий города демонстрируют высокие показатели эффективности. В первую очередь оказывается поддержка предприятиям, которые производят необходимую стране продукцию и экспортоориентированные предприятия.