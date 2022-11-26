В Петербурге с 2019 года установили более 56 тысяч новых светильников

В Петербурге за четыре года в жилых кварталах, в парках и на магистралях установили более 56 тысяч светильников.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, с 2019 года установка наружного освещения увеличилась более чем на 17% за счет проектов адресной инвестиционной программы комитета по энергетике и инженерному обеспечению. На сегодняшний день город освещают 383 тысячи фонарей. Из этого числа 35% – светильники нового поколения.

За эти четыре года модернизировано или построено освещение в 70 кварталах, на 73 улицах и магистралях, а также в 33 зеленых зонах. Так, 9 тысяч фонарей появились в Выборгском районе, 7 тысяч – в Московском, по 5 тысяч – во Фрунзенском, Невском и Приморском.

В следующем, 2023-м, году планируется обеспечить современным освещением порядка 50 объектов в городе.