В Петербурге температурные показатели окажутся ниже нормы

Петербург ожидает холодная суббота. Метеорологические условия продолжит формировать западная часть периферии антициклона.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на субботу, 26 ноября, благодаря периферии антициклона в городе на Неве будет облачная погода, с периодическими прояснениями. При этом температурные показатели окажутся на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Так, температура воздуха составит -5...-7 градусов. По области -10...-15. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ночь с 24 на 25 ноября температура воздха в Северной столице достигла самого минимального показателя и снизилась -8,2.