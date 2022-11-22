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Петербуржцам рассказали, как накопить на старость с помощью игры

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© Фото: Baltphoto

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Порой хочется немного поднакопить денег на старость, но не увех есть такая возможность, в связи с чем возникает сомнения, что удастся накопить хотя бы небольшую сумму. Однако есть решение — копить с помощью игры. Об этом методе петербуржцам рассказала кандидат экономических наук, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Минчичова.

Как пишет “МК в Калининграде”, по ее словам, нужно начать откладывать с малого, но при этом приучить себя к регулярности таких действий. Минчичова предлагает откладывать каждый день, увеличивая сумму на 10 рублей с 1 по 15 число месяца. А в последующие дни, с 16-го числа, откладывать на 10 рублей в день меньше.

Валерия Минчичова утверждает, что откладывая таким образом можно без особого труда накопить за месяц 2 400 рублей.

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