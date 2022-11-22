В Петербурге долг по капремонту сократили почти на полмиллиарда за месяц

Петербуржцы сократили задолженность по оплате взносов по капремонту почти на 500 миллионов рублей. Этому поспособствовала новая акция Фонда капремонта и планомерная работа с населением.

Еще весной этого года общая сумма долга горожан по оплате капремонта достигала 6,8 миллиардов рублей. До этого наблюдались сбои в процессе выставления квитанций и отсутствие информации по долгам в платежных документах.

Чтобы улучшить положение дел с погашением задолженностей, Фонд капитального ремонта под руководством Дмитрия Шутова запустил информационную кампанию: была организована рассылка отдельных долговых квитанций, стала указываться общая сумма с учетом долга в общей квитанции в графе “К оплате”, а также на сайте Фонда в “личном кабинете” появилась возможность просмотра и погашения задолженности.

Таким образом, уже к осени собираемость взносов превысила 100%. Петербуржцы не только вовремя оплачивают взносы, но и гасят долги. При этом общая задолженность сократилась приблизительно на миллиард рублей.

Еще одной акцией Фонда стала отправка досудебных претензий собственникам, которые задолжали более пяти тысяч рублей. С 21 октября такие письма получили более 300 тысяч человек.

В Фонде отмечают, что досудебные претензии уже помогли собрать 480 миллионов рублей.