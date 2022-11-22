Путин дал старт спуску на воду ледоколу “Якутия” в Петербурге

Президент России дал разрешения спустить на воду атомный ледокол “Якутия”, строительство которого происходило на Балтийском заводе в Петербурге.

Этот ледокол стал третьим, который был создан в рамках строительства серии универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220. Длинна этого судна достигает более 170 метров. главные электродвигатели и носовой главный распределительный щит. Достраивать “Якутию” продолжат на воде. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент являются самыми большими и мощными в мире.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ноябре на маршрут Петербург — Мурманск выйдут три новых судна ледового класса.