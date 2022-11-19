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Петербуржцам предложили выбрать новую форму для дворников

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге переходят на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Теперь уборкой будут занимать не сторонние подрядчики, а госорганизации. По мимо прочих нововведений у дворников появится новая форма, которую предложили выбрать горожанам.

Так, в официальной группе правительства Северной столице в соцсети “Вконтакте” появился опрос, в котором предлагается проголосовать за понравившийся вариант спецодежды для городских дворников. На выбор представлены пять разных вариантов. Основным изменением станет цвет одежды.

На данный момент наибольшее количество голосов набрал вариант под номером 2 — сине-красный костюм. Второе место заняла сине-оранжевая раскраска.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге ощутили острою нехватку специалистов по уборке снега. Правительство города решает эту проблему повышением заработных плат. На вакансии механизаторов и дворников уже откликнулись 1677 петербуржцев.

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