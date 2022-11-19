Врач рассказал петербуржцам про опасность "подворотов" на джинсах

В Петербурге молодые люди, несмотря на изменившуюся погоду, продолжают подворачивать джинсы и брюки, дабы оставаться в “тренде”. Очевидно, далеко не все из них в курсе о том, какие проблемы со здоровьем могут обеспечить “подвороты”.

Как пишет Neva.Today, какое-то время назад в моду вошли подвернутые штаны. В этом случае лодыжки остаются голыми. Врач Алексей Белов рассказал, что низкие кеды и короткие штаны — прямой путь к проблемам с почками и мочевым пузырем.

Также врач уточнил, что при отрицательных значениях температуры и подобном внешнем виде молодые люди могут не сразу понять, что у них замерзли ноги. А из-за локальных переохлаждений могут возникнуть проблемы с кровоснабжением и спазмы сосудов.

Также стоит подчеркнуть, что такая мода может привести к циститу, различным хроническим болезням, некоторые из которых могут проявится лишь с возрастом.