Здание РАНХиГС перейдет церкви но на пять лет останется учебным

В Петербурге нашли решения по передаче РПЦ здания на улице Черняховского, где расположен один из корпусов РАНХиГС. В течении пяти лет в оно продолжит функционировать как часть вуза.

Как рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, власти города выступили “медиатором” в переговорах между РПЦ и Правительством России, так как Академия является федеральным образовательным учреждением.

Приход Крестовоздвиженского казачьего собора попросил передать это здание церкви. Было выяснено, что церковь имеет на него право. Но так как прерывать учебный процесс нельзя, было принято решение в течении пяти лет оставить в здании учебное заведение уже после передачи церкви.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что подрядчики Фонда капитального ремонта рассказали о самых интересных объектах, на которых им довелось работать.