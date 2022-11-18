"Голубой огонек": стало известно сколько россиян включают новогодние передачи для фона

Опрос, проведенный среди россиян, показал, что четверо из десяти жителей не смотрят новогодние программы.

Как пишет “МК в Мурманске”, в исследовании приняли участие две тысячи экономически активных россиян, из разный округов страны, достригших совершеннолетнего возраста. Целью опроса было выяснить, какое количество опрошенных смотрит телевизор в новогоднюю ночь.

Так, 12% респондентов собираются смотреть развлекательные программы в Новый год. Один из трех опрошенных включит новогодние огоньки для фона. А 41% опрошенных россиян заявили, что не будут проводить праздник в компании телевизора.

Женщины чаще мужчин хотят провести Новый год в компании телевизионных программ. Чаще, от новогодних передач отказываются те, у кого есть дети, нежели бездетные.