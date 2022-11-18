Синоптик Колесов пообещал петербуржцам потепление к концу следующей недели



В Петербурге наступили морозы. Однако продлятся они не долго — уже на следующей неделе ожидается потепление.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем телеграм-канале, в течении ближайшей недели никаких “потрясений” по погоде быть не должно. Влияния антициклона будет только незначительно прохождением фронтальных разделов, сдвигающих его периферии.

В выходные, 19 и 20 ноября, в Петербурге и области пройдет небольшой снег. Ветер усиливаться не будет.

В выходные в ночные часы может наступить существенное похолодание — до -10...-12 градусов в восточных районах Ленобласти. А днем температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов.

Синоптик также сообщил, что к концу следующей недели в городе Неве начнутся оттепели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 18 ноября в Петербург пришли морозы. Температура воздуха составила -1...-3 градуса.