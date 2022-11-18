Госпитализация депутата и экс-боксера Валуева оказалась фейком

Госпитализация депутата Государственной Думы и бывшего петербуржского боксера Николая Валуева оказалась фейком.

Как рассказал тв360, информацию о госпитализации депутата опроверг его помощник Валерий Кузнецов. Он рассказал, что Николай был накануне в Думе допоздна, а завтра будет консультировать бои в качестве репортера.

“Все там прекрасно, никакой больницы, уже 500 раз все звонили. Здоровье богатырское, никто не дождется”, — заявил Кузнецов.

Также он добавил, что никаких болей в ноге у Валуева нет и ничего он не ломал. Сообщения о госпитализации помощник депутата назвал “происками врагов”.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Николай Валуев был госпитализирован из-за болей в ноге.