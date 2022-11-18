Казанский девелопер “Джи-групп” не станет покупать у шведской Bonava землю в Петербурге

Казанский девелопер “Джи-групп” (G-Group), в которую входят компании “Унистрой” и UD Group, принял решение не выкупать у шведского девелопера Bonava. Об этом сообщила пресс-служба казанской компании в своем Telegram-канале.

“Джи-групп” приняла решение разорвать предварительное соглашение с Bonava в связи с тем, что процедура требует значительного времени, так как связана с необходимостью одобрения сделки в Правительственной комиссией РФ. Соглашение предусматривало завершение сделки в течение полугода.

Казанский девелопер планировал приобрести у уходящей с российского рынка шведской компании участки под застройку в Петербурге и проект ЖК Grna Lund в Ленобласти.

В пресс-службе отметили, что несмотря на расторжения соглашений, группа по-прежнему реализует собственные проекты в Санкт-Петербурге и других регионах присутствия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 14 районах города на Неве зафиксирован обвал цен на вторичное жилье.