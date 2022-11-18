В 14 районах Петербурга обвалился рынок вторичного жилья

Стоимость вторичного жилья в Петербурге непрерывно падает во всех районах города, кроме четырех, которые остаются наиболее востребованными у жителей. Об этом сообщает пресс-служба федеральной базы риелторов Restate.ru.

Стоит отметить, что цены изменяются не равномерно. Так, цены не изменились в Московском и Красногвардейском районах, а в Центральном и Выборгском даже повысились. Там цены на вторичное жилье выросли на 0,5% и 3% соответственно.

А в других частях города, ситуация обратная. Так, в Петродворцовом и Кронштадтском районах было зафиксировано самый крупный обвал цен – на 14,5 и 12% соответственно.

Отмечается, что самым дешевым Кронштадтский район с ценой “квадрата” в 142,5 тысяч рублей пока не стал. Таким районом является Колпинский, хотя разрыв сократился до минимума.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что застройщики Петербурга просят продлить льготную ипотеку, срок котрой заканчивается 31 декабря 2022 года. Они планируют обратится к правительству России и сохранить программу льготной ипотеки для граждан в 2023 году.