Погоду в Петербурге сформирует южная периферия антициклона

За счет периферии антициклона в пятницу, 18 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха останется в зоне слабо отрицательных значений.

Об этом рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале. Также синоптик предупредил горожан о том, что местами на тротуарах и дорогах может образоваться гололедица.

Температура воздуха в этот день составит -1...-3 градуса. По Ленинградской области – -1...-6. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти слабо и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 17 ноября погодные условия формировались за счет северной периферии циклона. Температура воздуха составляла от 0 до +2 градусов.