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Петербуржцы готовы тратить по 13,5 тысяч рублей на помощь родителям

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© Фото: Baltphoto

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Стало известно, что петербуржцы готовы выделять на материальную поддержку своих родителей 13,5 тысяч рублей. Такие данные были получены по результатам опроса, проведенного сервисом SuperJpb.

Так, аналитик выяснили, что 55% россиян убеждены в том, что родители нуждаются в материальной помощи взрослых детей. Еще 33% склоны к мнению, что помощь необходима, если родители испытывают финансовые трудности. А 4% убеждены, что отдавать деньги родителям не обязательно.

Среди респондентов постоянно помогают родителям 24%. Из числа опрошенных 32% дают деньги по необходимости и 11% — делают это редко.

Больше всего старшим поколениям помогают жители столицы. Там, в среднем на поддержку родителям выделяют 16 тысяч рублей. Петербуржцы попали на второе место. В городе на Неве средняя сумма помощи составила 13,5 тысяч рублей. На третьем месте — Краснодар и Екатеринбург, где родственникам выделяют по 10 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в РФ предложили создать федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних.

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