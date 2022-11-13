Петербуржцы готовы тратить по 13,5 тысяч рублей на помощь родителям

Стало известно, что петербуржцы готовы выделять на материальную поддержку своих родителей 13,5 тысяч рублей. Такие данные были получены по результатам опроса, проведенного сервисом SuperJpb.

Так, аналитик выяснили, что 55% россиян убеждены в том, что родители нуждаются в материальной помощи взрослых детей. Еще 33% склоны к мнению, что помощь необходима, если родители испытывают финансовые трудности. А 4% убеждены, что отдавать деньги родителям не обязательно.

Среди респондентов постоянно помогают родителям 24%. Из числа опрошенных 32% дают деньги по необходимости и 11% — делают это редко.

Больше всего старшим поколениям помогают жители столицы. Там, в среднем на поддержку родителям выделяют 16 тысяч рублей. Петербуржцы попали на второе место. В городе на Неве средняя сумма помощи составила 13,5 тысяч рублей. На третьем месте — Краснодар и Екатеринбург, где родственникам выделяют по 10 тысяч рублей.

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