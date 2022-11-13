Тыл циклона обеспечит в Петербурге короткие дожди

Погодные условия в Петербурге будут формироваться тыловой частью уходящего на Южный Урал циклона. В городе температура станет чуть ниже показателей предыдущих дней, а также будет облачно. Местами ожидаются кратковременные дожди.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на воскресенье, 13 ноября, в Северной столице температура воздуха начнет падать и составит +6...+8 градуса. К ночи похолодает до +2...+4.

Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно расти и составит 770 мм ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник, 14 ноября, в городе продолжится похолодание, осадков не будет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал петерьуржцам, что во вторник ожидаются осадки в виде снега.