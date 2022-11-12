В России с 2018 года на 4,5% снизилось число детей из малоимущих семей

В России с 2018 года снизилось на 4,5% число детей из малообеспеченных семей и составило 19,1%.

Как пишет АБН, по данным Росстата, такой показатель является минимальным с 2014 года. Также отмечается, что вместе с тем упал и уровень неравенства между российскими семьями с детьми.

Такая тенденция, связанная с тем, что в стране были введены соцвыплаты малообеспеченным семьям, воспитывающим детей от 8 до 17 лет.

Кроме этого, с 2014 года снизилась доля домохозяйств с детьми в нижней части доходного распределения, что, в свою очередь, привело к тому, что понизился уровень неравенства среди этой категории населения.

Также согласно данным Росстата, доля социальных выплат в доходах семей с детьми с 2014 по 2020 год увеличилась с 13,8% до 15,5%.