Синоптик предупредил петербуржцев о подъеме уровня воды в Неве

В Петербурге начал усиливаться западный ветер из-за чего в городе увеличивается уровень воды. Однако стоит отметить, что угрозы наводнения пока нет.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, холодный атмосферный фронт уже проходит через районы города. Порывы ветра на акватории Финского залива и Невской губы будут доходить до 15-20 метров в секунду.

Также Колесов не исключает нагона волы в Неве. Синоптик, однако, уверяет, что угрозы наводнения в Петербурге на данный момент нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Александр Колесов рассказал о похолоданиях, которые ожидаются в городе на Неве со следующей недели. Также синоптик добавил, что вероятно во вторник появится снег.