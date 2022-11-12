Петербуржцам рассказали, какие продукты усиливают чувство голода

В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали о продуктах, которые влияют на аппетит.

Как пишет Петроград.ру, со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу, к таким продуктам также относится сладкое, кислое и острое. Дело в том, что голод может усиливаться из-за кислой и острой еды, так как она раздражает слизистую желудка, тем самым усиливая выработку желудочного сока.

Например, к таким продуктам могут относится, яблоки, лимоны, апельсины, маринованные огурцы, квашеная капуста и другие.

Также возбудить чувство голода у человека способны специи: перец, соль, горчица, хрен, укроп, базилик и пряности. Еще лучше не утолять голод сладким и мучным, так как такие продукты также могут усилить аппетит, а не наоборот.