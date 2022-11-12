В Петербурге скончалась режиссер БДТ Людмила Шувалова

В Петербурге не стало режиссера театра БДТ им. Г.А. Товстоногова Людмилы Шуваловой. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Людмила Шувалова служила в театре с 1951 года. Она работала над спектаклем “Этот пылкий влюбленный” совместно с известным театральным режиссером и педагогом Георгием Товстоноговым.

Среди других ее работ спектакли “Цена” по пьесе Артура Миллера, “Любовные письма” по пьесе Альберта-Рамсделла Герни для актерского дуэта Екатерины и Андрея Толубеевых.

За вклад в развитие отечественного театрального искусства Шувалова была награждена медалями ордена “За заслуги перед Отечеством” II и I степени.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что актриса Екатерина Зинченко рассказала о воспоминаниях о работе с советским и российским режиссером, поставившим знаменитую серия фильмов про Шерлока Холмса, Игорем Маслениковом, который ушел из жизни в сентябре 2022 года.