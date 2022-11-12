Торговые помещения в Апраксином дворе хотят переделать под жилье

В Петербурге часть торговых помещений в Апраксином дворе могут переделать под квартиры. Вместо очек для сбыта товара там появятся квартиры-студии.

Согласно информации, размещенной на сайте КГИОП, приспособить под жилье собираются торговый корпус № 15. Речь идет о помещении 3-Н здания на Садовой улице, 28-30. На двух этажах строения предполагается обустроить шесть квартир.

Так, на втором этаже планируют сделать однокомнатную квартиру площадью 47,8 квадратных метров и студию площадью 26,8 квадратных метров. А на мансарде спроектируют три студии площадью 27-30 квадратных метров и квартиру на 57 квадратов.

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что в Ломоносовском районе Петербурга между дамбой и кольцевой автомобильной дорогой появится новая жилая застройка.