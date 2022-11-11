Каждый второй житель СЗФО устал от работы

Каждый второй житель СЗФО признался, что устал от своей работы.

Как пишет “МК в Калининграде”, согласно опросу, проведенному hh.ru, 40% работников признались, что чувствуют усталость. По стране в целом этот показатель равен 46%. Наиболее чаше уставшие работники встречаются среди бухгалтеров и юристов (по 55%), а также среди работников транспорта (52%).

Возраст респондентов, отмечающих усталость от работы, составляет 25-34 лет. Такие ответы дали 49%. Реже подобные настроения испытывают люди старше 55 лет. Среди них таких оказалось всего 22%.

Из числа опрошенных жителей СЗФО 53% чествуют усталость от работы не так часто. И только 6% никогда не испытывают этой усталости. Чаще всего это люди старше 55 лет.