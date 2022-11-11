Опрос показал, что 39% россиян не против “серого” заработка

Среди жителей России был проведен опрос о согласии на получение заработной платы через серые схемы. Более трети респондентов оказались не против зарабатывать в обход законам.

Как пишет “МК в Мурманске”, опрос проводился сервисом SuperJob. В нем учитывались ответы экономически активного населения страны старше 18 лет. Всего в исследовании приняли участие жители 371 населенного пункта.

Число тех, кто оказался не против “серых” зарплат составило 39%. Ежемесячный доход таких респондентов составляет не менее 50 тысяч рублей.

На зарплату в конверте чаще соглашались мужчины. Показатель положительных ответов среди них составил 49%, а среди женщин 29%.

Если говорить про возраст потенциальных нарушителей, то на выплату зарплаты поверх норм закона согласились 41% россиян в возрасте от 35 до 44 лет.