На участке возле КАД и дамбы появится жилая застройка

В Ломоносовском районе Петербурга между дамбой и кольцевой автомобильной дорогой появится новая жилая застройка.

Застройкой участка займется УК "Фортис". Общая площадь застройки составит 150 тысяч квадратных метров. Об этом пишет “ДП”. Известно также, что в начале октября участок купил ЗПИФ "БРИГ" с примерной суммой сделки 0,7 млрд рублей.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга дал задание застройщику внести изменения в проект планировки будущей застройки. В месте буду шей застройки будут возведены жилые дома и сопутствующая инфраструктура.

В данный момент в этой локации нет строящихся жилых комплексов. Ближайший конкурент — район Новоселье, в котором возводится около 1 миллиона “квадратов” жилья.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Смольный заявил, что до конца 2025 года построят 168 образовательный учреждений.