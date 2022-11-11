Петербуржцев предупредили об усилении ветра 12 ноября

В Петербурге помимо аномального тепла и дождя стали сильнее порывы ветра. Горожан предупредили об ухудшении погодных условий и призвали к особой внимательности на улице.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, в субботу, 12 ноября в городе ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать до 20 метров в секунду.

Жителей города призвали быть внимательнее находясь на улице и аккуратнее на дорогах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал петербуржцам о наступающей зимы. По словам синоптика аномальное потепления сменят похолодание уже на следующей недели. А во вторник есть вероятность выпадения снега.