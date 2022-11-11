Экологи рассказали петербуржцам, где можно сдать старую одежду после закрытия H&M

До своего ухода из России H&M принимал старые вещи для переработки. Петербуржцам рассказали, куда сегодня также можно отнести отжившие свой век предметы гардероба.

Как передает тв360, в России примем старых вещей осуществляют фонд «Второе дыхание», «Спасибо», «Лепта», «Зигзаг удачи», «Собиратор», «Мегахенд».

По словам глава РЭО Дениса Буцаева, до февраля текущего года компания H&M была крупнейшим поставщиком на рынке вторичного текстиля в России. После закрытия каналов импортного сырья цены на него несколько выросли, а спрос перераспределился между вышеназванными российскими компаниями.

Также Буцаев отметил, что при этом канал сбора H&M никем не заместился, до этого в магазинах иностранного ритейлера работали приемные пункты для старой одежды. Это указывает на наличие проблемы отсутствия необходимой инфраструктуры сбора, для создания которой необходим комплекс мер.

В РЭО отметили, что обсудят формы поддержки с участниками рынка.