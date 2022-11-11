В Петербурге подписали закон о льготах для бизнеса на 7,6 миллиарда рублей

В правительстве Петербурга был подписан закон о предоставлении предприятиям дополнительных мер поддержки по снижению налоговой нагрузки в условиях внешнего санкционного давления.

Как сообщает пресс-служба Смольного, на 2023 год сохранится ставка налога на имущество организаций в размере 1,5%, а также условие о включении в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, с площадью от 1000 квадратных метров.

По аналогии с налогом на имущество организаций, по налогу на имущество физических лиц на 2022—2023 годы сохранена ставка налога в размере 1,5%.

Для тех, кто впервые зарегистрировал ИП до 1 января 2025 года были продлены “налоговые каникулы” по патентной, упрощенной системе налогообложения. Также со следующего года будет расширен перечень видов деятельности, в отношении которых действуют “налоговые каникулы”.

Все нововведения должны поспособствовать снижению налоговой нагрузки для представителей малого и среднего бизнеса, а также стимулировать предпринимательскую активность. Общий объем доходов бюджета Петербурга составит около 7,6 млрд рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге выделят дополнительные средства на сферу здравоохранения.