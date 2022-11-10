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В Петербурге состоялся первый Венчурный фестиваль

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© Фото: pxhere

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В Петербурге в рамках Форума Баркемп «Национальная технологическая революция — 20.35» состоялся первый Венчурный фестиваль. В нем также принял участие фонд «Евровенчур».

Форум Баркемп — это ежегодная образовательная бизнес-конференция в сфере технологий и инноваций с участием представителей крупных государственных и частных организаций.

Глава холдинга «Евроинвест» и учредитель фонда «Евровенчур» Андрей Валерьевич Березин вошел в группу приглашенных инвесторов, которые провели экспертизу проектов, представленных на Венчурном фестивале.

На рассмотрение потенциальных инвесторов было представлено десять проектов — от программного комплекса для управления технологическими процессами на предприятии до рециклинга каучукосодержащих продуктов.

Андрей Березин отметил, что все эти проекты были созданы петербургскими разработчиками, среди которых были студенты и аспиранты. Глава «Евроинвеста» считает, что участие молодых ученых не только в создании научных инновационных разработок, но и в процессе технологического предпринимательства является базой для кадрового и технологического суверенитета страны.

По словам Березина, государству необходимо активнее поддерживать молодые технологические стартапы: предоставлять субсидии, гранты или программы по обучению и акселерации команд таких проектов. 
Инвесторы заинтересованы в том, чтобы на таких венчурных фестивалях было представлено как можно больше интересных идей с близкими к прототипу решениями. Тогда вероятность, что в проект будет готов вложиться венчурный фонд, увеличится в разы.

Руководство фонда «Евровенчур» по итогам экспертизы фестиваля отобрало несколько проектов для более подробного анализа на предмет перспектив их дальнейшего финансирования.

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