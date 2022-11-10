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Комитет по транспорту запустит автобусы к “Зеленому кварталу” в 2023 году

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© Фото: Baltphoto

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В 2023 году должны устранить проблему с транспортной доступностью ЖК “Зеленый квартал”. В комитете по транспорту пообещали запустить в этом районе автобусы сразу, когда появится необходимая инфраструктура.

Вопрос о транспортной доступности “Зеленого квартала” на Пулковском шоссе поднял петербургский депутат Алексей Макаров. По его словам, ближайшая остановка располагается в полутора километрах от ЖК. Об этом Макаров рассказал в запросе на имя губернатора.

О готовности запустить автобусы комитет по транспорту говорил еще в прошлом году, когда о данной проблеме рассказали местные жители. Однако решить вопрос пока не удалось из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Для обустройства остановок в “Зеленом квартале”, застройщик должен передать на баланс города дороги. Также для этого на Пулковском шоссе требуется наземный пешеходный переход.

Для создания наземного перехода, застройщик Setl Group готовит для согласования ППТ линейного объекта. После того, как документы будут утверждены, их передадут в собственность города. Скорее всего, это произойдет в 2023 году.

В этом же году планируется передать в собственность города дороги в “Зеленом квартале”. Для осуществления этого застройщик регистрирует сейчас право собственности.

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