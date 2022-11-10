РЭО объяснят изменение тарифов на вывоз отходов в прямом эфире

Российский экологический оператор (РЭО) организовал прямую трансляцию, в рамках которой петербуржцы и жители России смогут получить ответы на интересующие вопросы, например, о том, как формируются тарифы за вывоз отходов.

Как передает тв360 вебинар РЭО “Основы ценообразования: учет расходов на компостирование отходов” на тему ценообразования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами проведет заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин.

Старт трансляции назначен на 11 ноября в 13:00. Посмотреть вебинар можно будет на YouTube-канале РЭО, а оставить свой вопрос в чате сможет любой желающий.