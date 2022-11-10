“Ростелеком” сделает из Wink экосистему

“Ростелеком” собирается превратить платформу Wink в экосистему.

Как сообщает АБН, компания “Ростелеком” запросила у Минцифры денежные средства на развитие онлайн-кинотеатра. Так, компания рассчитывает получить 1,16 миллиарда рублей и к концу следующего года нарастить базу подписчиков в два раза.

Отмечается, что в Wink кроме сериалов и кино уже доступен блогерский контент, а также возможность получить доступ к музыке и видеоиграм по общей подписке с VK.

В результате реализации проекта в каталоге платформы появятся облачная музыка и гейминг — удаленный доступ к играм с трансляцией игрового процесса с облачных серверов.

Стоит уточнить, что “Ростелеком” также планирует ввести в Wink бесплатный тариф с рекламой. В настоящее время сервис работает только по платной подписке.