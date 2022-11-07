Горнолыжные курорты Ленобласти готовятся к открытию сезона

В преддверии зимнего сезона горнолыжные курорты под Петербургом начали готовится к его открытию. Однако пока что точно не известно, когда петербуржцы и жители области смогут встать на лыжи, так как погода все еще не располагает.

В разговоре с “МК в Ленобласти” менеджер горнолыжного курорта “Красное озеро” в Приозерском районе Юлия рассказал, что дата открытия сезона полностью зависит от погодных условий. В прошлом году это произошло 4 декабря. Но иногда, как отметила менеджер, сезон открывают уже в ноябре. Также она добавила, что если при минусовой температуре не выпадает достаточного количества снега, то в таком случае они его сыпет сами.

Менеджер другого горнолыжного курорта “Игора” Лариса также отметила, что погода сейчас слишком теплая для открытия сезона. Она призналась, что пока сложно сказать наверняка, когда сезон будет открыт в этом году. Для этого нужно, чтобы заморозки продержались хотя бы три дня.