Marks & Spencer закроет магазины в России до Нового года

Магазины британского ритейлера Marks & Spencer до Нового года планируют закрыть свои магазины в России. В данный момент идет распродажа товаров, залежавшихся на складах.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, сотрудник сети в одном из столичных торговых центров подтвердил, что магазины ритейлера закроются до конца текущего года. Точная дата пока не известна.

В другом магазине информацию также подтвердили, добавив, что новые коллекции фактически является старым завозом, который хранится на складах. Новых поставок не было.

Стоит также отметить, что на российском сайте компании сообщили, что интернет-магазин прекратил работу 30 сентября. В объявлении также добавили, что заказы, оформленные до этой даты, доставят при условии наличия товаров. Звонки по телефону центрального офиса по заказам через Интернет не обрабатывают.

Ранее также сообщалось, что Marks&Spencer, ушедшая с российского рынка, приняла решение закрыть 67 своих торговых точек во всем мире в течение ближайших 5 лет.