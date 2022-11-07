Россию возвращаются некоторые известие бренды косметики

В августе этого года Министерство промышленности и торговли России разрешило импортировать некоторые иностранные бренды парфюмерии и косметики. Сейчас стало известно о том, что некоторые компании действительно собираются вернуться на отечественный рынок.

Как пишет “МК в Мурманске”, в скором времени в страну вернется продукция таких брендов косметики и парфюмерии, как Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent и Helena Rubinstein, а также Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.

Теперь параллельный импорт этих марок будет запрещен в связи с возобновлением прямых поставок. Несмотря на это, те, кто уже приобрел товары этих брендов, смогут привести их в Россию.

Решение о возобновлении сотрудничества было принято в связи с недостаточными поставками товаров. В настоящий момент вопрос решается пока только на документальном уровне.