Глава Ленобласти Александр Дрозденко рассказал об историческом центре Тихвина

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прогулялся по историческому центру города Тихвина и рассказал, в чем его шарм.

Как передает ivbg.ru, в своих социальных сетях глава региона поделился снимками исторического центра Тихвина — города, расположенного в Тихвинском районе Ленобласти.

Александр Дрозденко рассказал, что на тихих улочках исторического делового центра города, идущих к Успенскому монастырю, сохранилась малоэтажная застройка.

“Здесь, совсем рядом с современными “микрорайонами”— особая красота и настроение”, — отметил Дрозденко.

Напомним, что ранее губернатор Ленобласти рассказывал об особенностях заказника “Кивипарк”, расположенного в Выборгском районе региона.