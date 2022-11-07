Ветрено и сыро: в Петербурге рабочая неделя начнется с потепления

Погода в Петербурге вновь кардинально переменилась. пришел теплый сектор циклона, центр которого окажется над юго-западом Скандинавии. Благодаря ему в городе вновь будет облачно, потеплеет, пройдут дожди и усилится ветер.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на 7 ноября, понедельник, в городе на Неве станет теплее, воздушные массы прогреются до +5...+7 градусов. Синоптик отметил, что данные показания выше климатической нормы на 2-3 градуса.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице наступление зимы откладывается, так как всю неделю в городе будет наблюдаться аномальное потепление.