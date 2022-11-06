Петербуржцам рассказали, куда жаловаться на шум в квартире

Петербуржцам рассказали куда обращаться с жалобами на шум в квартире. Санитарное законодательство устанавливает нормы шумового загрязнения, но только для постоянно действующих источников шума.

В пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга объяснили, что направлять жалобы в Роспотребнадзор на шум инженерно-технологических коммуникаций модно и нужно. Однако в первую очередь сначала нужно сообщить о недовольстве компании или предпринимателю, который является виновником шума.

Так, к шуму, на который могут принят жалобы относятся: громкий лифт, работа вентиляции, шум отопительного оборудования и шум холодильников общепита, пристроенного к жилому дому.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге сотрудники Роспотребнадзора изъяли около двух тонн некачественного хлеба.