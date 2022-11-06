Петербург отмечает 65-летие первого в России Вечного огня на Марсовом поле

В воскресенье, 6 ноября, исполнится 65 лет с момента зажжения вечного огня на Марсовом поле.

Как передает пресс-служба администрации Петербурга, 6 ноября 1957 на Марсовом поле от мартеновских печей Кировского завода впервые в стране зажгли Вечный огонь в честь 40-летия Октябрьской революции.

От него были зажжены вечные огни на Пискаревском кладбище, на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, на воинских мемориалах в Городах-Героях и Городах воинской славы в память о павших героях - защитниках Родины. В 2020 году Вечный огонь от Могилы Неизвестного Солдата был перенесён на мемориал югославских и советских воинов в столице Сербии – Белграде.

Вечный огонь символизирует Победу, героизм, воинскую доблесть и любовь в Отечеству.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 30 октября в Петербурге возложили цветы к Соловецкому камню на Троицкой площади.