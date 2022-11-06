МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре в понедельник

В Петербурге с началом недели ожидается ухудшение погодных условий. Горожан оповестили о сильном ветре в понедельник.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что 7 ноября в Северной столице ожидается усиление ветра местами до 15 метров в секунду. Петербуржцам следует быть осторожней, учитывая данное обстоятельство.

Напомним, что сегодня, в воскресенье, в городе на Неве выпал снег. Местами он может переходить в мокрый снег, а где-то и в дождь.

Ранее Санкт-Петерюург.ру сообщал, что по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Петербурге наступление зимы откладывается из-за аномального потепления, которое будет происходить на протяжении всей следующей недели.