Стало известно, какие города популярны у российских туристов

Исследование, проведенное порталом SuperJob показало, какие направления стали самыми востребованными у российских туристов.

Как пишет “МК в Калининграде”, почти каждый пятый россиянин (19%) мечтает о поездке в Санкт-Петербург. В то же время 9% опрошенных хотели бы съездить в Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль.

От поездки в Казань не отказались бы 8% респондентов, а 7% выбрали бы путешествие в Москву и Калининград. Также 6% опрошенных отдали свой выбор Иркутску.

Отмечается, что каждый 20-ый опрошенный хочет побывать в Крыму и Горно-Алтайске. По 4% отдали предпочтения таким местам для туризма, как: Сочи, Владивосток, Петропавловск-Камчатский и города Северного Кавказа (Пятигорск, Минеральные Воды, Грозный, Кисловодск).

Любопытно, что лишь 3% россиян хотели бы посетить зарубежные страны.