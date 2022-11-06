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Наступление зимы в Петербурге откладывается из-за потепления

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© Фото: Baltphoto

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Приход зимы откладывается в Петербурге, а также в Москве. В ближайшие дни температура в этих регионах будет выше климатической нормы.

Как передает ТАСС, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Северной столице зима не планирует вступать в свои права в ближайшую неделю. Потепление начнется уже сегодня, в воскресенье. А ко вторнику температура днем будет повышаться уже до плюс 7-9 градусов. По словам специалиста, вся рабочая неделя будет выше нормы на 3-6 градусов.

В Москве также ожидается потепление с температурой до 5-7 градусов в середине недели.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 6 ноября, в воскресенье, в городе на Неве выпадет снег, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха составит от +1 до +3 градусов тепла.

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