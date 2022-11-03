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В Фонде капремонта петербуржцам объяснили, что делать несогласным с суммой долга

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© Фото: Baltphoto

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С 24 октября петербуржцы стали получать досудебные претензии из-за долгов по оплате капитального ремонта. В Фонде капремонта объяснили, что делать в случае, если должник не согласен с суммой долга.

Фонд начал рассылать досудебные претензии горожанам, которые задолжали более пяти тысяч рублей. Всего было отправлено больше 300 тысяч претензий.

Фонд готов работать с каждым обращением от получателей претензий. Поэтому, если должник не согласен с суммой, то он может получить выписку по своему счету зарегистрировавшись в “личном кабинете” Фонда капремонта и, если вопросы останутся, написать в Фонд обращение, приложив к нему документы об оплате. В Фонде отметили, что в случае положительного решения баланс счета будет откорректирован.

Напомним, что весной этого года Фонд капитального ремонта модернизировал “личный кабинет” и начал рассылку долговых квитанций. По мимо этого, по инициативе Фонда в квитанции указывается полная сумма с учетом долга в графе “К оплате”. В результате этих нововведений собираемость взносов составила 122%. Горожане не только стали платить в срок, но и погашать задолженности.

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