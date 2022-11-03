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Депутат Метелев назвал программу содействия занятости подростков ответом на запрос общества

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В России предложили создать федеральную программу содействия занятости несовершеннолетних. Глава комитета, член Общественной палаты Артем Метелев сказал, что законопроект появился в ответ на запрос самих подростков.

В разговоре с тв360 Метелев заявил, что исследования комитета по делам молодежи показали, что порядка 70% старшеклассников хотели бы работать на период летних каникул.

Депутат отмечает, что для них это важный жизненный и финансовый опыт, а также возможность поддержать свою семью финансово.

“Профориентация, которая помогает школьнику определиться с тем, кем он хочет быть в жизни, попробовать себя летом в разных профессиях”, — сказал парламентарий.

Но устроить несовершеннолетнего не так-то просто. Для этого перед родителями подростка и работодателями необходимо пройти ряд формальностей, которые забирают большое количество времени.

Также из-за ряда разных контрольно-надзорных мероприятий, прокурорских проверок, у работодатели нет особого желания трудоустраивать детей.

Новый законопроект должен будет пересмотреть подход к нормативам для подростков, часть которых устарела, а также утвердить рекомендованный список профессий. Таким образом, подросткам будет проще найти себе работу.

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