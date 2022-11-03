В Петербурге объявили о завершении частичной мобилизации

В Петербурге было объявлено о завершении всех мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе.

Завершение мероприятий осуществлено в соответствии с указаниями Генерального штаба. Также отмечается, что с этого момента прекращается подготовка и вручение повесток.

В Смольном напомнили, что заботу о семьях мобилизованных городское правительство берет на себя.

Напомним, что 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, целью которой был призыв на военную службу 300 тысяч резервистов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге с момента объявления в стране частичной мобилизации в районах города было зарегистрировано 59 административных исковых заявлений об оспаривании решения о мобилизации. Четыре из них были рассмотрено по существу (три отказа и один удовлетворен частично). Еще четыре дела были прекращены, поскольку истцы самостоятельно отказались от требований. Два иска не были приняты, два возвращены.